Заявила заступник глави правління банку Галина Пахачук.
Дивися повний текст ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за \"токсичним\" кредитним портфелем на 250 млрд грн.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 18:51
ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за "токсичним"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за \"токсичним\" кредитним портфелем на 250 млрд грн.
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:56
Беня акционер(был)), а кредиты выдавали конкретные клерки и даже если дубилет скажет что беня его заставил то еще не факт)... вспоминается переписка свинарчуков и че под судом свиньи??? Банк это не м-н рошен, все документируется и отследить все украденые деньги 1 день работы!!! Тем более когда креды выдавали в привате давно сидели кураторы с нбу
Додано: Вів 10 гру, 2019 05:51
Может надо спросить у:
"Дубилет Александр" - бывший председатель правления ПриватБанка, сооснователь проекта Монобанк
и
его сына "Дмитрий Дубилет" - работал в ПриватБанке заместителем главы правления и IT директором
Не?
А младший сейчас - міністр Кабінету міністрів України. 20 жовтня 2019-го став керівником Держстату України
А вы все - беня, беня
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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