RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна забезпечена на зиму і
газом, і вугіллям - Гончарук

Україна забезпечена на зиму і газом, і вугіллям - Гончарук
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:54

Україна забезпечена на зиму і газом, і вугіллям - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна забезпечена і газом, і вугіллям, щоб спокійно пройти цю зиму.

Дивися повний текст Україна забезпечена на зиму і газом, і вугіллям - Гончарук.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92286
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна та МВФ домовилися про нову програму на 4 мільярди
R2 » Пон 09 гру, 2019 14:12
0 40
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 14:12
R2
У Раді озвучили план "Б" на випадок проблем з газом цієї... 1, 2, 3
R2 » Сер 04 гру, 2019 16:56
20 1695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 гру, 2019 23:18
Sam17a
Україна від корупції на держпідприємствах втрачає 1% ВВП...
R2 » Сер 04 гру, 2019 13:21
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 13:21
mvi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79354)
09.12.2019 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.