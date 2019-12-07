До журналістів звернулася жінка, яка стверджує, що з її мобільного зникли всі гроші і ще й борг нараховується щодня.
Дивися повний текст Шахраї розробили нову схему телефонних обманів.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:34
Шахраї розробили нову схему телефонних обманів
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Дивися повний текст Шахраї розробили нову схему телефонних обманів.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:34
этим разводам уже много лет!пару лет назад я случайно набрал на киевстаре какие-то три цифры и с меня сняли 70 гр за парослушивание какой-то сказки!фиг что доказал
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16
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