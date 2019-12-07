RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шахраї розробили нову
схему телефонних обманів

Шахраї розробили нову схему телефонних обманів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:34

Шахраї розробили нову схему телефонних обманів

Пропонуємо до обговорення:
До журналістів звернулася жінка, яка стверджує, що з її мобільного зникли всі гроші і ще й борг нараховується щодня.

Дивися повний текст Шахраї розробили нову схему телефонних обманів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92288
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:34

этим разводам уже много лет!пару лет назад я случайно набрал на киевстаре какие-то три цифры и с меня сняли 70 гр за парослушивание какой-то сказки!фиг что доказал
дынин
 
Повідомлень: 121
З нами з: 28.10.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16

  дынин написав:этим разводам уже много лет!пару лет назад я случайно набрал на киевстаре какие-то три цифры и с меня сняли 70 гр за парослушивание какой-то сказки!фиг что доказал

А журналист и эксперт по защите прав потребителей в доказательства точно включены были? Это самый важный компонент.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16

киевстар такое гавнище трудно передать
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна та МВФ домовилися про нову програму на 4 мільярди
R2 » Пон 09 гру, 2019 14:12
0 41
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 14:12
R2
Уряд анонсував нову програму енергоефективності
R2 » Пон 09 гру, 2019 10:43
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:44
zloy_ukr
Поліція викрила схему підкупу лікарів на 140 млн гривень
R2 » П'ят 06 гру, 2019 22:21
3 201
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 гру, 2019 18:15
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.