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Шахраї розробили нову схему телефонних обманів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:34
Пропонуємо до обговорення:
До журналістів звернулася жінка, яка стверджує, що з її мобільного зникли всі гроші і ще й борг нараховується щодня.
Дивися повний текст Шахраї розробили нову схему телефонних обманів
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:34
этим разводам уже много лет!пару лет назад я случайно набрал на киевстаре какие-то три цифры и с меня сняли 70 гр за парослушивание какой-то сказки!фиг что доказал
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дынин
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16
дынин написав:
этим разводам уже много лет!пару лет назад я случайно набрал на киевстаре какие-то три цифры и с меня сняли 70 гр за парослушивание какой-то сказки!фиг что доказал
А журналист и эксперт по защите прав потребителей в доказательства точно включены были? Это самый важный компонент.
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moveton
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16
киевстар такое гавнище трудно передать
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Додано: Пон 09 гру, 2019 22:50
ага, на самом деле попробуй докажи сплошное игнорирование от работников службы связи.
Вот поэтому и не держу ни одной лишней копейки на телефоне.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 06:41
Это про мобильные подписки речь? Или что-то новое?
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fenreg
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Додано: Вів 10 гру, 2019 10:21
fenreg написав:
Это про мобильные подписки речь? Или что-то новое?
Статейный Эксперт (как он сам себя называет) похоже недавно вышел из многолетнего запоя -- там и про номера 900 "откровения" и про перевыпуск симок.
Ничего нового, вопреки заголовку
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