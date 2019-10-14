RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
70% гендиректорів компаній
ЄБА підтримують відкриття...

70% гендиректорів компаній ЄБА підтримують відкриття...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:08

70% гендиректорів компаній ЄБА підтримують відкриття...

Пропонуємо до обговорення:
Лише 30% респондентів – проти.

Дивися повний текст 70% гендиректорів компаній ЄБА підтримують відкриття ринку землі – дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92289
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більшість українців підтримують запровадження касових... 1, 2
R2 » Чет 14 лис, 2019 12:21
16 1067
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 16:37
4vetal
У Мінфіні підтримують ідею зменшення податків на зарплату
R2 » Чет 31 жов, 2019 09:44
3 285
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 11:25
M-A-X
Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та...
R2 » Пон 14 жов, 2019 08:20
6 429
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 17:58
Mugwort

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.