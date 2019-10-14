Лише 30% респондентів – проти.
Дивися повний текст 70% гендиректорів компаній ЄБА підтримують відкриття ринку землі – дослідження.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 22:08
70% гендиректорів компаній ЄБА підтримують відкриття...
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Дивися повний текст 70% гендиректорів компаній ЄБА підтримують відкриття ринку землі – дослідження.
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