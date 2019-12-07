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Імпортний газ для України за
місяць подешевшав на 12 доларів

Імпортний газ для України за місяць подешевшав на 12 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:45

Імпортний газ для України за місяць подешевшав на 12 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2019 року склала 177,38 долара за 1 тисячу кубометрів, що на 11% менше, ніж в жовтні 2019 року.

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