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Клієнти А-Банку тепер можуть
поповнити рахунок більше...

Клієнти А-Банку тепер можуть поповнити рахунок більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:33

Клієнти А-Банку тепер можуть поповнити рахунок більше...

Пропонуємо до обговорення:
А-Банк оновив версію мобільного додатку АБанк24, в якому реалізував можливість поповнити рахунок 700 міжнародних операторів більше ніж у 160 країнах світу. Тепер, для того щоб поповнити рахунок зарубіжного оператора мобільного зв’язку, клієнт просто вводить номер телефону, додаток автоматично розпізнає країну та оператора та пропонує можливі номінали поповнення.

Дивися повний текст Клієнти А-Банку тепер можуть поповнити рахунок більше ніж 700 міжнародних операторів.
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