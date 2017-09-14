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Україна продовжує бити рекорди з імпорту картоплі з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 05:59
Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2019 року імпорт картоплі в Україні знову оновив черговий рекорд. Цього разу був встановлений новий рекорд листопадового імпорту картоплі. За один місяць в країну було ввезено 46 тисяч тонн картоплі - навіть більше, ніж у вересні. І хоча в порівнянні з жовтнем обсяги імпорту знизилися в два рази, вони перевищували обсяги імпорту за листопад 2018 року в 15 тисяч разів.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 05:59
Все из за жлобства. Взвинтили в 2-3 раза цены на овощ, что выгоднее стало завозить. Теперь плачутся сидят.
Вчера купил импортный лук в Фуршете, стоит в полтора раз дешевле чем рядом наш лежал.
Ну, удачи в таком "бузинесе".
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