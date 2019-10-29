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Штрафи поштою: коли
не потрібно платити

Штрафи поштою: коли не потрібно платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:01

Штрафи поштою: коли не потрібно платити

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Дорожній адвокат.

Дивися повний текст Штрафи поштою: коли не потрібно платити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:01

Лучше напишите когда уже в реестре должников себя обнаружил из за штрафа неизвестного - что тогда делать?
ZORROOO
 
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