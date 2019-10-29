Про це пише Дорожній адвокат.
Дивися повний текст Штрафи поштою: коли не потрібно платити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:01
Штрафи поштою: коли не потрібно платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи поштою: коли не потрібно платити.
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:01
Лучше напишите когда уже в реестре должников себя обнаружил из за штрафа неизвестного - что тогда делать?
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|