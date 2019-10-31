Підприємцю необхідно не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року), подати заяву.
Дивися повний текст Як здійснити перехід на спрощену систему оподаткування.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:07
Як здійснити перехід на спрощену систему оподаткування
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Дивися повний текст Як здійснити перехід на спрощену систему оподаткування.
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