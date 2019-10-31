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Як здійснити перехід на спрощену систему оподаткування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Підприємцю необхідно не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року), подати заяву.
Дивися повний текст Як здійснити перехід на спрощену систему оподаткування
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R2
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:07
А смысл уже туда переходить?
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p_a_l
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:53
p_a_l написав:
А смысл уже туда переходить?
Для торговли, может и нет смысла. Для услуг - вполне.
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Конрад Карлович
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