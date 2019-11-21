Станом на 1 грудня 612 державних підприємств мають заборгованість перед бюджетом по податку на прибуток в сумі понад 4 млрд грн.
Дивися повний текст Держпідприємства наростили борг з податку на прибуток.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:31
Держпідприємства наростили борг з податку на прибуток
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Дивися повний текст Держпідприємства наростили борг з податку на прибуток.
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:31
Державні підприємства мають колосальний борг по ЄСВ перед державою і в з/п перед співробітниками. Але про це ніхто не згадує, мабуть, штучне зменшення стажу вигідне і першим і другим...
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