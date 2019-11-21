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Держпідприємства наростили
борг з податку на прибуток

Держпідприємства наростили борг з податку на прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:31

Держпідприємства наростили борг з податку на прибуток

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 грудня 612 державних підприємств мають заборгованість перед бюджетом по податку на прибуток в сумі понад 4 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:31

Державні підприємства мають колосальний борг по ЄСВ перед державою і в з/п перед співробітниками. Але про це ніхто не згадує, мабуть, штучне зменшення стажу вигідне і першим і другим...
jeugen
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