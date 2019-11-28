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Голова Ради НБУ просить Раду терміново повернути під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин звернувся до Верховної Ради з проханням терміново внести зміни в закон про НБУ в частині скорочення повноважень правління регулятора, посилення контролю над його діяльністю.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ просить Раду терміново повернути під контроль правління регулятора
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:40
В стане зелебобиков пополнение. Интересно, каким образом он связал пирамиду ОВГЗ с НБУ?
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