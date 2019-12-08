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Сума вимог РФ до України
в зв'язку з боргом за...

Сума вимог РФ до України в зв'язку з боргом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:10

Сума вимог РФ до України в зв'язку з боргом за...

Пропонуємо до обговорення:
Сума вимог Росії в зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами номінальною вартістю $3 млрд, за розрахунками російської сторони, з урахуванням нарахованих відсотків наразі становить близько $4,5 млрд.

Дивися повний текст Сума вимог РФ до України в зв'язку з боргом за євробондами становить $4,5 млрд - Мінфін РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:10

але де ж ці гроші? це ж не 100 млнЮ які можна випадково загубити, забути врахувати в банківському рахунку
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:08

Скорее всего будет договорняк о взаимозачёте по проигранному этому делу и выигранных Нафтогазом.
avk
 
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