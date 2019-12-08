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Сума вимог РФ до України
в зв'язку з боргом за...

Сума вимог РФ до України в зв'язку з боргом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:10

Сума вимог РФ до України в зв'язку з боргом за...

Пропонуємо до обговорення:
Сума вимог Росії в зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами номінальною вартістю $3 млрд, за розрахунками російської сторони, з урахуванням нарахованих відсотків наразі становить близько $4,5 млрд.

Дивися повний текст Сума вимог РФ до України в зв'язку з боргом за євробондами становить $4,5 млрд - Мінфін РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:10

але де ж ці гроші? це ж не 100 млнЮ які можна випадково загубити, забути врахувати в банківському рахунку
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:08

Скорее всего будет договорняк о взаимозачёте по проигранному этому делу и выигранных Нафтогазом.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:13

Re: до України

  shlyocuk написав:але де ж ці гроші?

Сколько кредитов получила Украина.. где все те доллары и евро?.. а
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:22

  shlyocuk написав:але де ж ці гроші? це ж не 100 млнЮ які можна випадково загубити, забути врахувати в банківському рахунку

Злой сарказм:
"Получены в виде премии" и вывезены маме.(в США) :mrgreen:
За це заплатили Ви з ціною нарахованою у ціну газу.(чи товару, що зроблено з використанням газу)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:16

  avk написав:Скорее всего будет договорняк о взаимозачёте по проигранному этому делу и выигранных Нафтогазом.


Вряд ли мама вернёт премию, заработанную непосильным трудом её сына.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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