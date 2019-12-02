RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цінопад від Правекс Банку:
кредит на втілення мрій під...

Цінопад від Правекс Банку: кредит на втілення мрій під...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:51

Цінопад від Правекс Банку: кредит на втілення мрій під...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок кредитування стрімко зростає.

Дивися повний текст Цінопад від Правекс Банку: кредит на втілення мрій під 0,01% річних.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92297
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:51

Ребята из Правекса, это же не мировой досвид -кредит под 18,99% річних!!!
tva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 10.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fenreg, MSN [Bot], zloy_ukr, Модератор і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клієнти А-Банку тепер можуть поповнити рахунок більше...
R2 » Вів 10 гру, 2019 00:33
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:33
us_capri_123
Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1...
R2 » Пон 02 гру, 2019 21:50
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 21:50
igorbuda52
Кредит у МФО: як можуть забезпечити безпеку ваших...
R2 » П'ят 29 лис, 2019 20:19
1 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 20:20
yurii_kruhlov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79376)
10.12.2019 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.