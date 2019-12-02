Ринок кредитування стрімко зростає.
Дивися повний текст Цінопад від Правекс Банку: кредит на втілення мрій під 0,01% річних.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:51
Цінопад від Правекс Банку: кредит на втілення мрій під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цінопад від Правекс Банку: кредит на втілення мрій під 0,01% річних.
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:51
Ребята из Правекса, это же не мировой досвид -кредит под 18,99% річних!!!
|