unex_bank_press опять разговор с копипастой
Даже намека на попытку понять вопрос
Вы же понимаете, что дать такой ответ даже хуже, чем полное отсутствие ответа?
Только благополучно выпилились с форума недавно, и вот опять.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:18
unex_bank_press опять разговор с копипастой
Даже намека на попытку понять вопрос
Вы же понимаете, что дать такой ответ даже хуже, чем полное отсутствие ответа?
Только благополучно выпилились с форума недавно, и вот опять.
Додано: Пон 09 гру, 2019 12:10
dengon Жодної копі пасти, Вам здалося. У відповіді вище сказано, що кредитна картка видається з кредитним лімітом. Дякуємо, що слідкуєте та вболіваєте за нашу гілку форуму.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:11
unex_bank_press
как подать заявку, что бы получать ежемесячную выписку по кредитной карте на електронную почту?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:44
Доброго дня. Для отримання виписки по кредитній картці Вам необхідно звернутися до одного з
В разі виникнення будь-яких інших питань, звертайтеся до контакт-центру за допомогою безкоштовного номера телефону 0 800 500 686, де наддадуть вичерпні відповіді на всі Ваші питання. Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:41
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:47
Відповідь на питання про нульовий ліміт кредитної картки
Доброго дня. Перепрошуємо за незрозумілу для Вас відповідь (Пон 09 гру, 2019 11:09 - прим.) на питання про можливість оформлення кредитки з нульовим лімітом. Намагалися надати розширену відповідь та мабуть, невдало сформулювали.
До речі на сайті
Востаннє редагувалось unex_bank_press в П'ят 13 гру, 2019 17:04, всього редагувалось 1 раз.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:58
Варто уточнювати, що отримати можливо лише відповіді загального характеру
Бо за відповідями щодо статусу конкретної заявки на оформлення кредитної карти чат відправляє телефонувати на гарячу лінію.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:00
Очень "не вдало".
Это был простой бинарный вопрос с двумя вариантами ответа: Да или Нет.
Офпред этот вопрос не осилил )
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