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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:18

unex_bank_press опять разговор с копипастой :D
Даже намека на попытку понять вопрос :(
Вы же понимаете, что дать такой ответ даже хуже, чем полное отсутствие ответа?
Только благополучно выпилились с форума недавно, и вот опять.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:10

dengon Жодної копі пасти, Вам здалося. У відповіді вище сказано, що кредитна картка видається з кредитним лімітом. Дякуємо, що слідкуєте та вболіваєте за нашу гілку форуму.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:11

unex_bank_press
как подать заявку, что бы получать ежемесячную выписку по кредитной карте на електронную почту?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:44

  J написав:unex_bank_press
как подать заявку, что бы получать ежемесячную выписку по кредитной карте на електронную почту?

Доброго дня. Для отримання виписки по кредитній картці Вам необхідно звернутися до одного з відділень банку або за допомогою інтернет-банкінгу, в beta-версії нашого мобільного додатку (App Store та Google Play).
В разі виникнення будь-яких інших питань, звертайтеся до контакт-центру за допомогою безкоштовного номера телефону 0 800 500 686, де наддадуть вичерпні відповіді на всі Ваші питання. Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:41

  dengon написав:Есть прецеденты выдачи Хочуки с нулевым лимитом? Или отказывают и не выдают?

Наконец отвечу на свой же вопрос :)
С нулевым лимитом отказывают и не выдают.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:47

Відповідь на питання про нульовий ліміт кредитної картки

  dengon написав:
  dengon написав:Есть прецеденты выдачи Хочуки с нулевым лимитом? Или отказывают и не выдают?

Наконец отвечу на свой же вопрос :)
С нулевым лимитом отказывают и не выдают.

Доброго дня. Перепрошуємо за незрозумілу для Вас відповідь (Пон 09 гру, 2019 11:09 - прим.) на питання про можливість оформлення кредитки з нульовим лімітом. Намагалися надати розширену відповідь та мабуть, невдало сформулювали.
Ні, замовити кредитну картку "ХочуКа" з нульовим лімітом Вам не вдасться.
До речі :idea: на сайті замовлення кредитної картки (https://creditcard.unexbank.ua/ - прим.) реалізовано онлайн чат з оператором нашого контакт-центру. За допомогою якого, можливо отримати оперативні відповіді на питання про кредитку та інші продукти нашого банку, 24/7. Дякуємо за Ваш коментар!
Востаннє редагувалось unex_bank_press в П'ят 13 гру, 2019 17:04, всього редагувалось 1 раз.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:58

  unex_bank_press написав: До речі :idea: на сайті замовлення кредитної картки (https://creditcard.unexbank.ua/ - прим.) реалізовано онлайн чат з оператором нашого контакт-центру. За допомогою якого, можливо отримати оперативні відповіді на питання про кредитку та інші продукти нашого банку, 24/7. Дякуємо за Ваш коментар!

Варто уточнювати, що отримати можливо лише відповіді загального характеру :)
Бо за відповідями щодо статусу конкретної заявки на оформлення кредитної карти чат відправляє телефонувати на гарячу лінію.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:00

  unex_bank_press написав:Перепрошуємо за незрозумілу для Вас відповідь (Пон 09 гру, 2019 11:09 - прим.) на питання про можливість оформлення кредитки з нульовим лімітом. Намагалися надати розширену відповідь та мабуть, не вдало сформулювали

Очень "не вдало".
Это был простой бинарный вопрос с двумя вариантами ответа: Да или Нет.
Офпред этот вопрос не осилил )
mustbe
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