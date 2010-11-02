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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 21:18

Re: Юнекс Банк

тут написали, что доставка карты бесплатно, а в ЛС что платно))

unex_bank_press написав:Доброго дня.

Нещодавно Ви звертались з питанням щодо замовлення кредитної картки «Unex Card». На жаль, її доставлення є платним і вартість складатиме 150 грн.

Перепрошуємо за надання недостоваірної інформації. Гарного Вам дня!
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 09:38

  Hack-Stock написав:тут написали, что доставка карты бесплатно, а в ЛС что платно))

Я уточнял по телефону (при оформлении через сайт) - тоже говорили, что бесплатно :?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:56

Re: Юнекс Банк

Оформлял в октябре еще "ХочуКу", доставили бесплатно.
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:59

так - таки появился он-лайн обмен.
какие карты оформлять?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:33

Ответ на вопрос о кредитке Юнекс банка А. Наталушко

uaprofi, у меня оформлена кредитка "ХочуКа". Но, банк недавно презентовал новую кредитную карту "UnexCard" с более выгодными условиями. К сожалению, автоматического перевода по тарифам, как я понял не произошло... и придется толи переоформляться, толи еще чего-то делать. Условия - "жирные", так что рекомендую!!!

По поводу интернет-банкинга: отсутствует пополнение мобильного, а с учетом самой маленькой комиссии, как по мне, отсутствие данного функционала - это минус. Но, посмотрим, так как пока еще бета-версия
jakecopernik
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