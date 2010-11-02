Юнекс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 гру, 2019 21:18
тут написали, что доставка карты бесплатно, а в ЛС что платно))
unex_bank_press написав:Доброго дня. Нещодавно Ви звертались з питанням щодо замовлення кредитної картки «Unex Card». На жаль, її доставлення є платним і вартість складатиме 150 грн. Перепрошуємо за надання недостоваірної інформації. Гарного Вам дня!
Hack-Stock
Повідомлень: 336
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 гру, 2019 09:38
Hack-Stock написав:
тут написали, что доставка карты бесплатно, а в ЛС что платно))
Я уточнял по телефону (при оформлении через сайт) - тоже говорили, что бесплатно
ramzes4
Повідомлень: 339
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1304 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:56
Оформлял в октябре еще "ХочуКу", доставили бесплатно.
jakecopernik
Повідомлень: 46
З нами з: 21.07.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:59
так - таки появился он-лайн обмен.
какие карты оформлять?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Повідомлень: 3445
З нами з: 21.04.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 337 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:33
uaprofi
, у меня оформлена кредитка "ХочуКа". Но, банк недавно
презентовал новую кредитную карту
"UnexCard" с более выгодными условиями. К сожалению, автоматического перевода по тарифам, как я понял не произошло... и придется толи переоформляться, толи еще чего-то делать. Условия - "жирные", так что рекомендую!!!
По поводу интернет-банкинга
: отсутствует пополнение мобильного, а с учетом самой маленькой комиссии, как по мне, отсутствие данного функционала - это минус. Но, посмотрим, так как пока еще бета-версия
jakecopernik
Повідомлень: 46
З нами з: 21.07.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
79994
9439935
Сер 25 гру, 2019 21:57 Arien
5724
760438
36439
4488515