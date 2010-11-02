uaprofi, у меня оформлена кредитка "ХочуКа". Но, банк недавно презентовал новую кредитную карту "UnexCard" с более выгодными условиями. К сожалению, автоматического перевода по тарифам, как я понял не произошло... и придется толи переоформляться, толи еще чего-то делать. Условия - "жирные", так что рекомендую!!!
По поводу интернет-банкинга: отсутствует пополнение мобильного, а с учетом самой маленькой комиссии, как по мне, отсутствие данного функционала - это минус. Но, посмотрим, так как пока еще бета-версия
ramzes4 написав:Дай б-г долгих лет жизни А. Наталушко. Дождемся условий кешбэка в январе и, возможно, сделаем второй подход к снаряду
А де тарифи...чого не піарять?
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