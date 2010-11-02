Додано: Чет 26 гру, 2019 09:05

Не мешало бы ещё выложить список mcc, закреплённых за категориями.

Ну и сами категории.



Пишут про один очень негативный момент - кешбек только за кредитные. А не все тут могут пройти скоринг по разным причинам.



Почему не сделать кешбек и за свои, или давать како-то минимальный стартовый кредитный лимит "без вопросов"?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин