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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:07

Правильно ли я понял, что в этом банке только одна категория на выбор и минимальная сумма покупки должна быть от 300 грн. для получения по ней кэшбека?

  J написав:непонял чем новая кредитка лучше хочухи?

С сайта:
1) кредитный лимит (максимальный) больше (75000 -> 100000);
2) льготный период больше (55 -> 62);
3) максимальный кэшбек больше (20 -> 25);
4) процентная ставка по кредиту меньше (4,3 -> 3,5).

В FB пишут, что скоро "спецпроєкт з кешбеком 30% від мережі супермаркетів" :o

  Квесторе_поверніться написав:А де тарифи...чого не піарять?

Так было же:
viewtopic.php?p=4821343#p4821343
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:38

Господа а когда выплатят деньги по акции чёрной пятнтцы?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:50

  Vorlon написав:Правильно ли я понял, что в этом банке только одна категория на выбор и минимальная сумма покупки должна быть от 300 грн. для получения по ней кэшбека?

  J написав:непонял чем новая кредитка лучше хочухи?

С сайта:
1) кредитный лимит (максимальный) больше (75000 -> 100000);
2) льготный период больше (55 -> 62);
3) максимальный кэшбек больше (20 -> 25);
4) процентная ставка по кредиту меньше (4,3 -> 3,5).

В FB пишут, что скоро "спецпроєкт з кешбеком 30% від мережі супермаркетів" :o

  Квесторе_поверніться написав:А де тарифи...чого не піарять?

Так было же:
viewtopic.php?p=4821343#p4821343

Дякую, глянув.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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