|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:07
Правильно ли я понял, что в этом банке только одна категория на выбор и минимальная сумма покупки должна быть от 300 грн. для получения по ней кэшбека?
J написав:
непонял чем новая кредитка лучше хочухи?
С сайта:
1) кредитный лимит (максимальный) больше (75000 -> 100000);
2) льготный период больше (55 -> 62);
3) максимальный кэшбек больше (20 -> 25);
4) процентная ставка по кредиту меньше (4,3 -> 3,5).
В FB пишут, что скоро "спецпроєкт з кешбеком 30% від мережі супермаркетів"
Квесторе_поверніться написав:
А де тарифи...чого не піарять?
Так было же:viewtopic.php?p=4821343#p4821343
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7605
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:38
Господа а когда выплатят деньги по акции чёрной пятнтцы?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36715
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5838 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:50
Vorlon написав:
Правильно ли я понял, что в этом банке только одна категория на выбор и минимальная сумма покупки должна быть от 300 грн. для получения по ней кэшбека?
J написав:
непонял чем новая кредитка лучше хочухи?
С сайта:
1) кредитный лимит (максимальный) больше (75000 -> 100000);
2) льготный период больше (55 -> 62);
3) максимальный кэшбек больше (20 -> 25);
4) процентная ставка по кредиту меньше (4,3 -> 3,5).
В FB пишут, что скоро "спецпроєкт з кешбеком 30% від мережі супермаркетів"
Квесторе_поверніться написав:
А де тарифи...чого не піарять?
Так было же:viewtopic.php?p=4821343#p4821343
Дякую, глянув.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31015
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80055
|9444320
|
Чет 26 гру, 2019 14:52
wig
|
|5739
|762106
|
Чет 26 гру, 2019 14:38
ruvex
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16903
|2399293
|
|