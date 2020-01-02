Правильно ли я понял, что в этом банке только одна категория на выбор и минимальная сумма покупки должна быть от 300 грн. для получения по ней кэшбека?
J написав:непонял чем новая кредитка лучше хочухи?
С сайта: 1) кредитный лимит (максимальный) больше (75000 -> 100000); 2) льготный период больше (55 -> 62); 3) максимальный кэшбек больше (20 -> 25); 4) процентная ставка по кредиту меньше (4,3 -> 3,5).
В FB пишут, что скоро "спецпроєкт з кешбеком 30% від мережі супермаркетів"
Квесторе_поверніться написав:А де тарифи...чого не піарять?
Vorlon написав:Правильно ли я понял, что в этом банке только одна категория на выбор и минимальная сумма покупки должна быть от 300 грн. для получения по ней кэшбека?
J написав:непонял чем новая кредитка лучше хочухи?
С сайта: 1) кредитный лимит (максимальный) больше (75000 -> 100000); 2) льготный период больше (55 -> 62); 3) максимальный кэшбек больше (20 -> 25); 4) процентная ставка по кредиту меньше (4,3 -> 3,5).
В FB пишут, что скоро "спецпроєкт з кешбеком 30% від мережі супермаркетів"
Квесторе_поверніться написав:А де тарифи...чого не піарять?
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tarasum написав:Доставка кур'єром в яких містах здійснюється?
Теж цікавить...і яким макаром з імярека будуть тягнути 150 грн за доставку і коли?
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