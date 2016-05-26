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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:18

  STIGA написав:акцию пролонгировали :

«ЮНЕКС БАНК» розпочинає акцію «Щедра осінь» для власників кредитних карток. До 31.01.2020 року ......
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500

те кто получил максимальные суммы в ноябре и декабре
видимо в январе ничего не получат :roll:
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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  #<1 ... 174175176177
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