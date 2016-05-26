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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:18
те кто получил максимальные суммы в ноябре и декабре
видимо в январе ничего не получат
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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