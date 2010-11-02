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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:18

  STIGA написав:акцию пролонгировали :

«ЮНЕКС БАНК» розпочинає акцію «Щедра осінь» для власників кредитних карток. До 31.01.2020 року ......
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500

те кто получил максимальные суммы в ноябре и декабре
видимо в январе ничего не получат :roll:
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:36

  J написав:
  STIGA написав:акцию пролонгировали :

«ЮНЕКС БАНК» розпочинає акцію «Щедра осінь» для власників кредитних карток. До 31.01.2020 року ......
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500

те кто получил максимальные суммы в ноябре и декабре
видимо в январе ничего не получат :roll:


Поймем только на практиках (ноябрь-декабрь-январь - суммарно максимум 1к будет)

Поддержка вещает , что выплата КБ в последний рабочий день месяца

(при том что ранее были заявлены сроки выплаты - до 5 рабочих дней, после окончания акции 31-12-2019).
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:01

  tarasum написав:Доставка кур'єром в яких містах здійснюється?

"Кредитная карта будет доставлена по ​​указанному Вами адресу с помощью курьера". Подробнее здесь :arrow: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=RU&id_part=1228&id_type_news=6&id_news=1312
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:58

Смотрю этот банк стал игроком в сфере онлайн-обмена, и курсы вроде конкурентные.

И соответственно к этому банку есть 2 вопроса, для начала:
1. Какой "джентльменский набор" нужно иметь в этом заведении для онлайн-обмена?
2. Нюансы использования (доп. комиссии при обмене, снятии, зачислении)?

Впринципе устроил бы аналог фаст-карда альфы, или виртуальных карт конкорда или моно, если только для обмена. Но тут вроде такого нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:55

Смотри, что крест животворящий делает ...

Крутой банк - тут есть машина времени ...
Операция от 29.12.2019 г. проведена по счету 28.12.2019 г. на день раньше, чем была осуществлена !!!

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