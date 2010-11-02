Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:18
те кто получил максимальные суммы в ноябре и декабре
видимо в январе ничего не получат
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:36
J написав:
те кто получил максимальные суммы в ноябре и декабре
видимо в январе ничего не получат
Поймем только на практиках (ноябрь-декабрь-январь - суммарно максимум 1к будет)
Поддержка вещает , что выплата КБ в последний рабочий день месяца
(при том что ранее были заявлены сроки выплаты - до 5 рабочих дней, после окончания акции 31-12-2019).
STIGA
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:01
tarasum написав:
Доставка кур'єром в яких містах здійснюється?
"Кредитная карта будет доставлена
по указанному Вами адресу
с помощью курьера". Подробнее здесь
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=RU&id_part=1228&id_type_news=6&id_news=1312
jakecopernik
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:58
Смотрю этот банк стал игроком в сфере онлайн-обмена, и курсы вроде конкурентные.
И соответственно к этому банку есть 2 вопроса, для начала: 1. Какой "джентльменский набор" нужно иметь в этом заведении для онлайн-обмена? 2. Нюансы использования (доп. комиссии при обмене, снятии, зачислении)? Впринципе устроил бы аналог фаст-карда альфы, или виртуальных карт конкорда или моно, если только для обмена. Но тут вроде такого нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:55
Крутой банк - тут есть машина времени ...
Операция от 29.12.2019 г. проведена по счету 28.12.2019 г. на день раньше, чем была осуществлена !!!
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IMPRINTER
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