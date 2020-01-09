Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:58

Смотрю этот банк стал игроком в сфере онлайн-обмена, и курсы вроде конкурентные.



И соответственно к этому банку есть 2 вопроса, для начала:

1. Какой "джентльменский набор" нужно иметь в этом заведении для онлайн-обмена?

2. Нюансы использования (доп. комиссии при обмене, снятии, зачислении)?



Впринципе устроил бы аналог фаст-карда альфы, или виртуальных карт конкорда или моно, если только для обмена. Но тут вроде такого нет

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин