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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:09
deneg net написав:
есть ньюанс - выдача валюты в кассе только по её физическому наличию (если принесли с улицы), заказывать под вас не будут
Это не нюанс - это ганьба какая-то
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