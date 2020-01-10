Это не нюанс - это ганьба какая-то
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:09
Это не нюанс - это ганьба какая-то
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:03
mustbe валютные дни - вторник и четверг. А так гривной всегда отдают, без проблем, по курсу! И без предзаказа!
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:29
Что конкретно это значит ? Что валюту можно снять только во вторник и четверг ?
А валютой - валюту отдают ?
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:30
mustbe уточните в своем отделении. В моем было валютное подкрепление - вторник и четверг. Возможно, в Вашем - другие порядки
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