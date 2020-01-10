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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:09

  deneg net написав:есть ньюанс - выдача валюты в кассе только по её физическому наличию (если принесли с улицы), заказывать под вас не будут

Это не нюанс - это ганьба какая-то
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:03

mustbe валютные дни - вторник и четверг. А так гривной всегда отдают, без проблем, по курсу! И без предзаказа!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:29

валютные дни - вторник и четверг.

Что конкретно это значит ? Что валюту можно снять только во вторник и четверг ?

А так гривной всегда отдают, без проблем, по курсу! И без предзаказа!

А валютой - валюту отдают ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:30

mustbe уточните в своем отделении. В моем было валютное подкрепление - вторник и четверг. Возможно, в Вашем - другие порядки
Marica
 
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