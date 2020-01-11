В конце декабря подавал заявку на кредитную карту. Кредит банком одобрен. Однако изучив информацию о структуре собственности банка, карту решил не забирать. (Конечным бенефициаром является Вадим Новинский).
За последние два дня получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.
Алфавит написав:В конце декабря подавал заявку на кредитную карту. Кредит банком одобрен. Однако изучив информацию о структуре собственности банка, карту решил не забирать. (Конечным бенефициаром является Вадим Новинский).
За последние два дня получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.