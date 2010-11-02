Это не нюанс - это ганьба какая-то
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:09
Это не нюанс - это ганьба какая-то
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:03
mustbe валютные дни - вторник и четверг. А так гривной всегда отдают, без проблем, по курсу! И без предзаказа!
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:29
Что конкретно это значит ? Что валюту можно снять только во вторник и четверг ?
А валютой - валюту отдают ?
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:30
mustbe уточните в своем отделении. В моем было валютное подкрепление - вторник и четверг. Возможно, в Вашем - другие порядки
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:03
Ахренеть!
Овнобанк как он есть
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:29
Ага, даже не думал, что такое возможно.
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:43
В конце декабря подавал заявку на кредитную карту. Кредит банком одобрен. Однако изучив информацию о структуре собственности банка, карту решил не забирать. (Конечным бенефициаром является
За последние два дня получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:37
на вирус у вас похоже
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:08
Доставлення кредитної картки здійснюється в усі міста України окрім окупованої території та зони антитерористичної операції.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:19
На даний момент відбувається тестування даного функціоналу в мобільному додатку. Про повноцінний запуск онлайн обміну валют анонсуємо на сайті банку
Слідкуйте за нашими новинами!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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