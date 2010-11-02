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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:09

  deneg net написав:есть ньюанс - выдача валюты в кассе только по её физическому наличию (если принесли с улицы), заказывать под вас не будут

Это не нюанс - это ганьба какая-то
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:03

mustbe валютные дни - вторник и четверг. А так гривной всегда отдают, без проблем, по курсу! И без предзаказа!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:29

валютные дни - вторник и четверг.

Что конкретно это значит ? Что валюту можно снять только во вторник и четверг ?

А так гривной всегда отдают, без проблем, по курсу! И без предзаказа!

А валютой - валюту отдают ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:30

mustbe уточните в своем отделении. В моем было валютное подкрепление - вторник и четверг. Возможно, в Вашем - другие порядки
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:03

  Marica написав:mustbe валютные дни - вторник и четверг. А так гривной всегда отдают, без проблем, по курсу! И без предзаказа!

Ахренеть!
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:29

Ага, даже не думал, что такое возможно.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:43

В конце декабря подавал заявку на кредитную карту. Кредит банком одобрен. Однако изучив информацию о структуре собственности банка, карту решил не забирать. (Конечным бенефициаром является Вадим Новинский).

За последние два дня получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.
Алфавит
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:37

  Алфавит написав:В конце декабря подавал заявку на кредитную карту. Кредит банком одобрен. Однако изучив информацию о структуре собственности банка, карту решил не забирать. (Конечным бенефициаром является Вадим Новинский).

За последние два дня получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.


на вирус у вас похоже
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:08

  tarasum написав:Доставка кур'єром в яких містах здійснюється?

Доставлення кредитної картки здійснюється в усі міста України окрім окупованої території та зони антитерористичної операції.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:19

  Вкладчик1234 написав:Смотрю этот банк стал игроком в сфере онлайн-обмена, и курсы вроде конкурентные.

И соответственно к этому банку есть 2 вопроса, для начала:
1. Какой "джентльменский набор" нужно иметь в этом заведении для онлайн-обмена?
2. Нюансы использования (доп. комиссии при обмене, снятии, зачислении)?

Впринципе устроил бы аналог фаст-карда альфы, или виртуальных карт конкорда или моно, если только для обмена. Но тут вроде такого нет

На даний момент відбувається тестування даного функціоналу в мобільному додатку. Про повноцінний запуск онлайн обміну валют анонсуємо на сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734 або на офіційній Facebook-сторінці: https://www.facebook.com/UnexBank/.
Слідкуйте за нашими новинами!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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