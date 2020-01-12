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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:53

  Квесторе_поверніться написав:
  tarasum написав:Доставка кур'єром в яких містах здійснюється?

Теж цікавить...і яким макаром з імярека будуть тягнути 150 грн за доставку і коли?

Сплата за доставлення кредитки не застосовується у випадку проведення витратних операцій на суму від 200 грн протягом 30 календарних днів з
моменту активації картки. Деталі в тарифному плані за посиланням: https://unexbank.ua/user_file/TP%20UnexCard.pdf
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:00

  unex_bank_press написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  tarasum написав:Доставка кур'єром в яких містах здійснюється?

Теж цікавить...і яким макаром з імярека будуть тягнути 150 грн за доставку і коли?

Сплата за доставлення кредитки не застосовується у випадку проведення витратних операцій на суму від 200 грн протягом 30 календарних днів з
моменту активації картки. Деталі в тарифному плані за посиланням: https://unexbank.ua/user_file/TP%20UnexCard.pdf

Дякую. Зрозумів.
Ще потрібно 9,99 за СМС відмінити і буде як в Ахметбая безкоштовна кредитуа з до 2 місячним грейсом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:08

Re: Юнекс Банк

Які категорії в цьому місяці? Як виплачуються кешбек? Яка мінімальна сума?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:13

Re: Юнекс Банк

Продлили ноябрьско-декабрьскую акцию
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Alex_ki
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