Сплата за доставлення кредитки не застосовується у випадку проведення витратних операцій на суму від 200 грн протягом 30 календарних днів з
моменту активації картки. Деталі в тарифному плані за посиланням:
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:53
Сплата за доставлення кредитки не застосовується у випадку проведення витратних операцій на суму від 200 грн протягом 30 календарних днів з
моменту активації картки. Деталі в тарифному плані за посиланням:
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:00
Дякую. Зрозумів.
Ще потрібно 9,99 за СМС відмінити і буде як в Ахметбая безкоштовна кредитуа з до 2 місячним грейсом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:08
Re: Юнекс Банк
Які категорії в цьому місяці? Як виплачуються кешбек? Яка мінімальна сума?
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:13
Re: Юнекс Банк
Продлили ноябрьско-декабрьскую акцию
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:11
Пропонуємо Вам ознайомитися з останньою новиною
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:20
25% повертають і на власні кошти, чи тільки на кредитні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:24
Квесторе_поверніться повертаємо до 25% кешбеку, як на кредитні, так і на власні кошти
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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