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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:55
Вкладчик1234 написав: unex_bank_press написав:
повертаємо до 25% кешбеку, як на кредитні, так і на власні кошти
Можно ссылку на документ или цитату?
Недавно смотрел в правила программы лояльности - там было однозначно написано, что "только за кредитные". Что меня отвернуло от этой карты, т.к. скорее всего не пройду скоринг
так они не дают кредитки без лимита, можете не напрягаться в этом случае
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Додано: Нед 19 січ, 2020 14:01
unex_bank_press
Льготный период по кредитной карте Хочуха
Протоколом засідання ТК №35 від 02.12.2019 р.
был увеличен до 62 дня?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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