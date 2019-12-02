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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:55

  Вкладчик1234 написав:
  unex_bank_press написав: повертаємо до 25% кешбеку, як на кредитні, так і на власні кошти

Можно ссылку на документ или цитату?
Недавно смотрел в правила программы лояльности - там было однозначно написано, что "только за кредитные". Что меня отвернуло от этой карты, т.к. скорее всего не пройду скоринг

так они не дают кредитки без лимита, можете не напрягаться в этом случае
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:01

unex_bank_press
Льготный период по кредитной карте Хочуха
Протоколом засідання ТК №35 від 02.12.2019 р.
был увеличен до 62 дня?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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  #<1 ... 177178179180
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