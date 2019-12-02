Юнекс Банк
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:55
Вкладчик1234 написав: unex_bank_press написав:
повертаємо до 25% кешбеку, як на кредитні, так і на власні кошти
Можно ссылку на документ или цитату?
Недавно смотрел в правила программы лояльности - там было однозначно написано, что "только за кредитные". Что меня отвернуло от этой карты,
т.к. скорее всего не пройду скоринг
так они не дают кредитки без лимита, можете не напрягаться в этом случае
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Додано: Нед 19 січ, 2020 14:01
unex_bank_press Льготный период по кредитной карте Хочуха Протоколом засідання ТК №35 від 02.12.2019 р. был увеличен до 62 дня?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:22
А где новые тарифы по ХочуКа?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:39
J написав: unex_bank_press
Льготный период по кредитной карте Хочуха
Протоколом засідання ТК №35 від 02.12.2019 р.
был увеличен до 62 дня?
Доброго дня. Тарифи по кредитній картці "ХочуКа" залишились без змін. Протоколом засідання
ТК №35 від 02.12.2019 року
були встановлені тарифи по новій кредитній картці "Unex Card". Деталі за посиланням:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734&id_type_news=1&id_news=1395&year_now=2019&cur_page=0
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:41
DENVER_S написав:
А где новые тарифы по ХочуКа?
З тарифами нової кредитки "Unex Card", Ви можете ознайомитися за посиланням:
https://unexbank.ua/user_file/TP%20UnexCard.pdf
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:10
У меня ж старая. Где по старой тарифы?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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