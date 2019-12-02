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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:55

  Вкладчик1234 написав:
  unex_bank_press написав: повертаємо до 25% кешбеку, як на кредитні, так і на власні кошти

Можно ссылку на документ или цитату?
Недавно смотрел в правила программы лояльности - там было однозначно написано, что "только за кредитные". Что меня отвернуло от этой карты, т.к. скорее всего не пройду скоринг

так они не дают кредитки без лимита, можете не напрягаться в этом случае
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:01

unex_bank_press
Льготный период по кредитной карте Хочуха
Протоколом засідання ТК №35 від 02.12.2019 р.
был увеличен до 62 дня?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:22

Re: Юнекс Банк

А где новые тарифы по ХочуКа?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:39

  J написав:unex_bank_press
Льготный период по кредитной карте Хочуха
Протоколом засідання ТК №35 від 02.12.2019 р.
был увеличен до 62 дня?

Доброго дня. Тарифи по кредитній картці "ХочуКа" залишились без змін. Протоколом засідання ТК №35 від 02.12.2019 року були встановлені тарифи по новій кредитній картці "Unex Card". Деталі за посиланням: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734&id_type_news=1&id_news=1395&year_now=2019&cur_page=0
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:41

  DENVER_S написав:А где новые тарифы по ХочуКа?

З тарифами нової кредитки "Unex Card", Ви можете ознайомитися за посиланням: https://unexbank.ua/user_file/TP%20UnexCard.pdf
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:10

Re: Юнекс Банк

У меня ж старая. Где по старой тарифы?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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