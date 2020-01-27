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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:21

Re: Юнекс Банк

Какой регламент зачисления средств (проведения по счету) на кредитную карту?
В частности интересует перевод с карты другого банка через родные UNEX мобильное приложение/интернет-банкинг.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:28

  ramzes4 написав:Какой регламент зачисления средств (проведения по счету) на кредитную карту?
В частности интересует перевод с карты другого банка через родные UNEX мобильное приложение/интернет-банкинг.

А які там комісії і ліміти?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 01:25

  Hack-Stock написав:так они не дают кредитки без лимита, можете не напрягаться в этом случае

А где дают кредитки без лимитов? Прям захочу потратить (совершить покупки кредиткой) на миллионы с триллионами и дадут? Где!?
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:56

jakecopernik

во многих банках могут дать типа кредитку (но лимит на ней будет "0")

пример приват, тася , сима...

т.е. по бину она будет как кредитная - многих это интересует - так как в некоторых случаях опусташить мини-бар или взять авто можно с такой картой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:57

а шо тут выходит ... если лимт "0" карты не дают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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