Юнекс Банк
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:21
Какой регламент зачисления средств (проведения по счету) на кредитную карту?
В частности интересует перевод с карты другого банка через родные UNEX мобильное приложение/интернет-банкинг.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:28
ramzes4 написав:
Какой регламент зачисления средств (проведения по счету) на кредитную карту?
В частности интересует перевод с карты другого банка через родные UNEX мобильное приложение/интернет-банкинг.
А які там комісії і ліміти?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 28 січ, 2020 01:25
Hack-Stock написав:
так они не дают кредитки без лимита, можете не напрягаться в этом случае
А где дают кредитки без лимитов? Прям захочу потратить (
совершить покупки кредиткой
) на миллионы с триллионами и дадут? Где!?
jakecopernik
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Додано: Вів 28 січ, 2020 02:56
jakecopernik во многих банках могут дать типа кредитку (но лимит на ней будет "0") пример приват, тася , сима... т.е. по бину она будет как кредитная - многих это интересует - так как в некоторых случаях опусташить мини-бар или взять авто можно с такой картой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Вів 28 січ, 2020 02:57
а шо тут выходит ... если лимт "0" карты не дают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:27
uaprofi написав:
а шо тут выходит ... если лимт "0" карты не дают?
да, меня послали
Hack-Stock
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:24
А почему не выплачен кэшбек за декабрь, точнее за 30-31 декабря? Сейчас пришел только за расчеты в январе! Ну вы даете там.
Акция эта
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734&id_type_news=2&id_news=1324&year_now=2019&cur_page=0
Розмір винагороди, що зазначений в цьому пункті визначено після вирахування податків згідно
чинного законодавства України. Протягом періоду дії акції сума разової виплати Винагороди, що виплачується Банком відповідно до пункту 5.3. цих правил на один картковий рахунок не повинна перевищувати 500 (п’ятсот) гривень. Загальна сума Винагороди, виплачена Банком протягом періоду проведення Акції на один картковий рахунок, не повинна перевищувати 1500 (одну тисячу п`ятсот) гривень.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:05
DENVER_S написав:
А почему не выплачен кэшбек за декабрь, точнее за 30-31 декабря? Сейчас пришел только за расчеты в январе!
Поясняют шо весь кешбек выплатят в течении пяти дней со дня окончания акции, типа жди..те
Мне тоже не выплатили
Ждёмс
deneg net
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