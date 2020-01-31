Какой регламент зачисления средств (проведения по счету) на кредитную карту?
В частности интересует перевод с карты другого банка через родные UNEX мобильное приложение/интернет-банкинг.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:21
Re: Юнекс Банк
Какой регламент зачисления средств (проведения по счету) на кредитную карту?
В частности интересует перевод с карты другого банка через родные UNEX мобильное приложение/интернет-банкинг.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:28
А які там комісії і ліміти?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Вів 28 січ, 2020 01:25
Додано: Вів 28 січ, 2020 02:56
jakecopernik
во многих банках могут дать типа кредитку (но лимит на ней будет "0")
пример приват, тася , сима...
т.е. по бину она будет как кредитная - многих это интересует - так как в некоторых случаях опусташить мини-бар или взять авто можно с такой картой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 28 січ, 2020 02:57
а шо тут выходит ... если лимт "0" карты не дают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:27
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:24
Re: Юнекс Банк
А почему не выплачен кэшбек за декабрь, точнее за 30-31 декабря? Сейчас пришел только за расчеты в январе! Ну вы даете там.
Акция эта
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:05
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:25
Re: Юнекс Банк
А мне эти клоуны рассказывают, что я уже весь кэшбек выбрал 27 декабря! Я говорю, а покупки 27-31 входят в лимит декабря что-ли? Пошла спрашивать-ей ответили да, типа пошел нах, мы тебе ничего не должны.
Т.е. написали правила, а сами не поняли что они придумали. Ох и банк.
Это как с историей про грейс период.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:31
Re: Юнекс Банк
Мені третій місяць все чітко виплачують
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