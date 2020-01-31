Додано: Пон 27 січ, 2020 15:21

Какой регламент зачисления средств (проведения по счету) на кредитную карту?

В частности интересует перевод с карты другого банка через родные UNEX мобильное приложение/интернет-банкинг.

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