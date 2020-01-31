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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:36
Подскажите кешбек на иностранных сайтах учитывается (% конвертации есть) или только грн
И по Кредитна картка «UNEX CARD» 150 грн за выпуск карты не снимут если в первый месяц потратить от 200 грн, дальше бесплатная она полностью? Или есть ещё какие скрытые страховки проценты и т.д.
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anis
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