RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:36

Re: Юнекс Банк

Подскажите кешбек на иностранных сайтах учитывается (% конвертации есть) или только грн
И по Кредитна картка «UNEX CARD» 150 грн за выпуск карты не снимут если в первый месяц потратить от 200 грн, дальше бесплатная она полностью? Или есть ещё какие скрытые страховки проценты и т.д.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:55

Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти.
Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія.
Смс платні, можна в додатку відключити.
Більше поки нічого про карту не знаю.
Rainbow
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:05

Re: Юнекс Банк

Rainbow написав:Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти.
Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія.
Смс платні, можна в додатку відключити.
Більше поки нічого про карту не знаю.
50 грн это за неактивный счет, такое у всех почти.
Имеется ввиду комиссия да пользование картой есть ли?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1531, 1532, 1533
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15328 2117328
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 16:10
Sinica
Альфа-Банк 1 ... 8128, 8129, 8130
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81296 9595573
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 15:14
Vorlon
Идея Банк 1 ... 1731, 1732, 1733
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17322 2440968
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 13:56
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.