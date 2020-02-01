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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:36
Подскажите кешбек на иностранных сайтах учитывается (% конвертации есть) или только грн
И по Кредитна картка «UNEX CARD» 150 грн за выпуск карты не снимут если в первый месяц потратить от 200 грн, дальше бесплатная она полностью? Или есть ещё какие скрытые страховки проценты и т.д.
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Нед 02 лют, 2020 14:55
Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти.
Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія.
Смс платні, можна в додатку відключити.
Більше поки нічого про карту не знаю.
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Rainbow
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:05
Rainbow написав:Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти.
Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія.
Смс платні, можна в додатку відключити.
Більше поки нічого про карту не знаю.
50 грн это за неактивный счет, такое у всех почти.
Имеется ввиду комиссия да пользование картой есть ли?
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
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- Повідомлень: 2185
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 66 раз.
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