Подскажите кешбек на иностранных сайтах учитывается (% конвертации есть) или только грн И по Кредитна картка «UNEX CARD» 150 грн за выпуск карты не снимут если в первый месяц потратить от 200 грн, дальше бесплатная она полностью? Или есть ещё какие скрытые страховки проценты и т.д.
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Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти. Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія. Смс платні, можна в додатку відключити. Більше поки нічого про карту не знаю.
Rainbow написав:Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти. Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія. Смс платні, можна в додатку відключити. Більше поки нічого про карту не знаю.
50 грн это за неактивный счет, такое у всех почти. Имеется ввиду комиссия да пользование картой есть ли?
+100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
+50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Rainbow написав:Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти. Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія. Смс платні, можна в додатку відключити. Більше поки нічого про карту не знаю.
Доброго Вам дня! Вдячні Вам за вибір кредитної картки «UNEX CARD» Задля Вашого комфортного використання кредиткою, готові відповісти на всі Ваші питання та ознайомити з усіма перевагами кредитної картки.
ПРО КОМІССІЮ «UNEX CARD» Комісія 50 грн сплачується тільки за неактивний рахунок. Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом шести та більше місяців не проводились операції. Тобто, здійснюючи раз на пів року будь-яку оплату кредитною карткою «UNEX CARD», ніяких комісій нараховуватись Вам не буде. Тарифи тут https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=807
МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «UNEX BANK» Так, в мобільному додатку можливо відключити функціонал СМС інформування. На замітку! Завантажити мобільний додаток можна за посиланнями для Android та Apple.
ПЕРЕВАГИ «UNEX CARD»
Кредитний ліміт до 100 000 грн Пільговий період до 62 днів Максимальний кешбек до 25% Найактуальніші категорії кешбеку на Ваш вибір Нарахування бонусів здійснюється як на кредитні, так і власні кошти
anis написав:Подскажите кешбек на иностранных сайтах учитывается (% конвертации есть) или только грн И по Кредитна картка «UNEX CARD» 150 грн за выпуск карты не снимут если в первый месяц потратить от 200 грн, дальше бесплатная она полностью? Или есть ещё какие скрытые страховки проценты и т.д.
НАРАХУВАННЯ КЕШБЕКУ Якщо МСС буде відповідати тим, що будуть наведені в акції, кешбек буде враховано.