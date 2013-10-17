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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:36

Re: Юнекс Банк

Подскажите кешбек на иностранных сайтах учитывается (% конвертации есть) или только грн
И по Кредитна картка «UNEX CARD» 150 грн за выпуск карты не снимут если в первый месяц потратить от 200 грн, дальше бесплатная она полностью? Или есть ещё какие скрытые страховки проценты и т.д.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Подякував: 103 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:55

Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти.
Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія.
Смс платні, можна в додатку відключити.
Більше поки нічого про карту не знаю.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:05

Re: Юнекс Банк

Rainbow написав:Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти.
Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія.
Смс платні, можна в додатку відключити.
Більше поки нічого про карту не знаю.
50 грн это за неактивный счет, такое у всех почти.
Имеется ввиду комиссия да пользование картой есть ли?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:10

Хто замовляв кредитну карту, підкажіть, вона надійно запакована (в плані безпеки), в окремому конверті, чи як?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:26

  Rainbow написав:Теж повівся на рекламу в інтернеті, зранку передзвонили заповнив анкету, прийшло смс що все ок, тоді ще раз передзвонили і домовились про доставку карти.
Стосовно комісі, кажуть якщо не користуюсь 6 міс, тоді 50 грн якась комісія.
Смс платні, можна в додатку відключити.
Більше поки нічого про карту не знаю.


Доброго Вам дня!
Вдячні Вам за вибір кредитної картки «UNEX CARD» :wink:
Задля Вашого комфортного використання кредиткою, готові відповісти на всі Ваші питання та ознайомити з усіма перевагами кредитної картки.

ПРО КОМІССІЮ «UNEX CARD»
Комісія 50 грн сплачується тільки за неактивний рахунок.
Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом шести та більше місяців не проводились операції. Тобто, здійснюючи раз на пів року будь-яку оплату кредитною карткою «UNEX CARD», ніяких комісій нараховуватись Вам не буде. Тарифи тут https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=807

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «UNEX BANK»
Так, в мобільному додатку можливо відключити функціонал СМС інформування.
На замітку! Завантажити мобільний додаток можна за посиланнями для Android та Apple.

ПЕРЕВАГИ «UNEX CARD»
    Кредитний ліміт до 100 000 грн
    Пільговий період до 62 днів
    Максимальний кешбек до 25%
    Найактуальніші категорії кешбеку на Ваш вибір
    Нарахування бонусів здійснюється як на кредитні, так і власні кошти
:idea: Чесне порівняння кредитних карток з «UNEX CARD» дивіться за посиланням https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734&id_type_news=1&id_news=1417&year_now=2020&cur_page=0

В разі виникнення інших питань, будемо раді відповісти на них. Гарного Вам дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:33

Re: Юнекс Банк

Батько (пенсіонер), ще минулого місяця подавав заявку. Погодили кред. ліміт, сказали чекайте на двінок від банку, досі не відзвонили, це нормально?
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:58

Re: Юнекс Банк

  anis написав:Подскажите кешбек на иностранных сайтах учитывается (% конвертации есть) или только грн
И по Кредитна картка «UNEX CARD» 150 грн за выпуск карты не снимут если в первый месяц потратить от 200 грн, дальше бесплатная она полностью? Или есть ещё какие скрытые страховки проценты и т.д.

НАРАХУВАННЯ КЕШБЕКУ
Якщо МСС буде відповідати тим, що будуть наведені в акції, кешбек буде враховано.

ТАРИФИ «UNEX CARD»
Випуск та доставка кредитної картки «UNEX CARD» будуть безкоштовні у випадку проведення витратних операцій на суму від 200 грн протягом 30 календарних днів з моменту активації картки. Далі ніяких прихованих платежів та процентів не нараховується! Детальніше з тарифами кредитної картки можна ознайомитися за посиланням https://unexbank.ua/user_file/TP%20UnexCard.pdf
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:42

extreme_lviv_ua
Написали Вам приватне повідомлення для уточнення інформації
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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