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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:11
Подскажите пожалуйста, на сайте где-то можно видеть какие категории кешбека на этот месяц? Что-то не найду .
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:08
anis написав:
Подскажите пожалуйста, на сайте где-то можно видеть какие категории кешбека на этот месяц? Что-то не найду .
их нет
будьте осторожны, православная банка кидает на кешбек
похоже шо они у абанки этому учатся
мне не начислили за январь, хотя абсолютно все условия акции соблюдены!!!
на все жалобы такой же игнор, как у абанки
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deneg net
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:08
anis написав:
Подскажите пожалуйста, на сайте где-то можно видеть какие категории кешбека на этот месяц? Что-то не найду .
Не, эта банка никуда не спешит. Сегодня всего 7-е число.
Горячка тоже не знает категорий. И не знает точно когда они будут.
Возможно будут на следующей неделе. Но это не точно.
И пускай весь мир подождёт (с)
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mustbe
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:16
А по прошлому месяцу как было, что вообще дают? Все одинаковые или как Альфа по особому алгоритму?
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:23
anis
обещали 20% строительные магазины, 10% магазины электроники, 5% рестораны и т.д.
в итоге не выплатили ничего такого
православное нагибалово
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deneg net
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