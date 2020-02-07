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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:11

Re: Юнекс Банк

Подскажите пожалуйста, на сайте где-то можно видеть какие категории кешбека на этот месяц? Что-то не найду .
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:08

  anis написав:Подскажите пожалуйста, на сайте где-то можно видеть какие категории кешбека на этот месяц? Что-то не найду .

их нет
будьте осторожны, православная банка кидает на кешбек
похоже шо они у абанки этому учатся
мне не начислили за январь, хотя абсолютно все условия акции соблюдены!!!
на все жалобы такой же игнор, как у абанки
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:08

  anis написав:Подскажите пожалуйста, на сайте где-то можно видеть какие категории кешбека на этот месяц? Что-то не найду .

Не, эта банка никуда не спешит. Сегодня всего 7-е число.
Горячка тоже не знает категорий. И не знает точно когда они будут.
Возможно будут на следующей неделе. Но это не точно.

И пускай весь мир подождёт (с)
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:16

Re: Юнекс Банк

А по прошлому месяцу как было, что вообще дают? Все одинаковые или как Альфа по особому алгоритму?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:23

anis
обещали 20% строительные магазины, 10% магазины электроники, 5% рестораны и т.д.
в итоге не выплатили ничего такого
православное нагибалово :|
deneg net
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