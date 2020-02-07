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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:11
Re: Юнекс Банк
Подскажите пожалуйста, на сайте где-то можно видеть какие категории кешбека на этот месяц? Что-то не найду .
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:08
их нет
будьте осторожны, православная банка кидает на кешбек
похоже шо они у абанки этому учатся
мне не начислили за январь, хотя абсолютно все условия акции соблюдены!!!
на все жалобы такой же игнор, как у абанки
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:08
Не, эта банка никуда не спешит. Сегодня всего 7-е число.
Горячка тоже не знает категорий. И не знает точно когда они будут.
Возможно будут на следующей неделе. Но это не точно.
И пускай весь мир подождёт (с)
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:16
Re: Юнекс Банк
А по прошлому месяцу как было, что вообще дают? Все одинаковые или как Альфа по особому алгоритму?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:23
anis
обещали 20% строительные магазины, 10% магазины электроники, 5% рестораны и т.д.
в итоге не выплатили ничего такого
православное нагибалово
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:53
Re: Юнекс Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:57
обещали выплатить в течении 5 дней, но денег нет
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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