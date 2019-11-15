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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 4 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:38

ЭТА БАНКА НАГЛО ДУРИТ КЛИЕНТОВ!!!

А что можно ожидать от русских?
Ещё Бисмарк отмечал, что любой договор с россией не стоит бумаги на которой он написан.
Вот православная банка и продолжает "славную" традицию русского вранья.
Лично я выполнил все условия акции: зарегистрировался на сайте, получил смс подтверждающее регистрацию, через день купил товар на сумму более 300 грн (по условиям акции), позвонил на горячку и сверил мсс (подходит под условия акции), получил выписку, в которой отражён мсс чётко подходящий под условия.
Кешбек не начислили. Сначала рассказывали, что он начисляется в течении пяти дней после окончания акции, потом, когда пять дней прошло, начали рассказывать, что в течении пяти рабочих дней. Вчера закончились и пять рабочих дней.
Где кешбек, православные брехуны?
Сегодня очередная сказка, что сейчас выходные, и ничего не могут проверить :mrgreen:
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:13

Re: Юнекс Банк

Подтверждаю! Брехуны и мошенники. Мне выплатили два транша. Третий не доплатили за операции которые были произведены после выплаты второго. А период акции три месяца.
Я так понимаю, если в правилах указано что она проходит по 31 января включительно, а выплата уже была сделана 31 числа, то все кто купил что то 31 или даже 30 в пролете. Кто писал правила? И почему там подпись председателя правления тогда?
Для протокола:
Зображення
И кстати правила изменили еще 21 декабря, т.е. до выплаты так называемого второго транша 500 грн.
зі змінами, внесеними рішенням
Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» від 15.11.2019
(протокол №97), діють з 21.12.2019р.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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