А что можно ожидать от русских?
Ещё Бисмарк отмечал, что любой договор с россией не стоит бумаги на которой он написан.
Вот православная банка и продолжает "славную" традицию русского вранья.
Лично я выполнил все условия акции: зарегистрировался на сайте, получил смс подтверждающее регистрацию, через день купил товар на сумму более 300 грн (по условиям акции), позвонил на горячку и сверил мсс (подходит под условия акции), получил выписку, в которой отражён мсс чётко подходящий под условия.
Кешбек не начислили. Сначала рассказывали, что он начисляется в течении пяти дней после окончания акции, потом, когда пять дней прошло, начали рассказывать, что в течении пяти рабочих дней. Вчера закончились и пять рабочих дней.
Где кешбек, православные брехуны?
Сегодня очередная сказка, что сейчас выходные, и ничего не могут проверить