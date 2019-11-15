А что можно ожидать от русских? Ещё Бисмарк отмечал, что любой договор с россией не стоит бумаги на которой он написан. Вот православная банка и продолжает "славную" традицию русского вранья. Лично я выполнил все условия акции: зарегистрировался на сайте, получил смс подтверждающее регистрацию, через день купил товар на сумму более 300 грн (по условиям акции), позвонил на горячку и сверил мсс (подходит под условия акции), получил выписку, в которой отражён мсс чётко подходящий под условия. Кешбек не начислили. Сначала рассказывали, что он начисляется в течении пяти дней после окончания акции, потом, когда пять дней прошло, начали рассказывать, что в течении пяти рабочих дней. Вчера закончились и пять рабочих дней. Где кешбек, православные брехуны? Сегодня очередная сказка, что сейчас выходные, и ничего не могут проверить
Подтверждаю! Брехуны и мошенники. Мне выплатили два транша. Третий не доплатили за операции которые были произведены после выплаты второго. А период акции три месяца. Я так понимаю, если в правилах указано что она проходит по 31 января включительно, а выплата уже была сделана 31 числа, то все кто купил что то 31 или даже 30 в пролете. Кто писал правила? И почему там подпись председателя правления тогда? Для протокола: И кстати правила изменили еще 21 декабря, т.е. до выплаты так называемого второго транша 500 грн.
зі змінами, внесеними рішенням Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» від 15.11.2019 (протокол №97), діють з 21.12.2019р.
У мене взагалі не склалось з цим банком. Перший раз доставили карту і договір у відкритому сейф пакеті, уточнив на гарячій лінії чи так повинно бути, сказали, що ні і все замінять, передзвонив їх куратор, пообіцяв нову карту і новий договір на наступний день. Здогадайтесь що і як привезли наступного дня? Да-да, ту ж саму карту і договір