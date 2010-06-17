Додано: Суб 08 лют, 2020 21:00

Да. Самый кайф вы получите, если позвоните на горячую линию и спросите сколько вам надо внести денег на сегодняшний день, чтоб оставаться в льготном периоде.

И вообще как считается у них грейс.